إطلاق يخوت "الريتز-كارلتون" لتجربة إبحار مترفة

انسامد 2 يناير / كانون ثاني - أعلنت شركة فنادق "الريتز-كارلتون" التابعة لشركة "ماريوت" الدولية، عن دخولها إلى سوق الرحلات البحرية واليخوت الفخمة. ومن المتوقع أن يبحر اليخت الأوّل من اليخوت الثلاثة المتوقع إنجازها، في الربع الأخير من سنة 2019. وهو سيجول على مجموعة من الوجهات بحسب الموسم، بما فيها البحر المتوسط، وأوروبا الشمالية وجزر الكاريبي وأمريكا اللاتينية. علمًا بأن حجوزات يخوت فندق "الريتز-كارلتون" ستبدأ من مايو/أيار 2018، وهي متاحة أيضًا للاستئجار الخاص.



المشروع يحمل اسم "مجموعة يخوت الريتز-كارلتون"، ويُعتبر الوحيد من نوعه لشركة فنادق فخمة في سوق الرحلات البحريةالموجهة بشكل خاص للشرق الاوسط و دول الخليج .



وهو من ابتكار كلّ من دوغلاس بروثيرو ولارس كلاسن، الخبيران في الإبحار بـ"الريتز-كارلتون"، بالتعاون مع شركة "أوكتري كابيتال ماناجمنت". وستُعنى شركة "الريتز-كارلتون" بتوفير خدمات الضيافة، ضمن إطار عقد تشغيلي طويل الأمد.



ستمشل الرحلات بعض الوجهات العالمية والخاصّة، على أن تمتدّ الرحلة بين سبعة وعشرة أيام. وبفضل حجم اليخت، يمكن الوصول إلى وجهات لا تصلها السفن السياحيّة الأكبر حجمًا عادةً، من بينها: جزيرة "كابري" ومرفأ "بورتوفينو" بإيطاليا، بالإضافة إلى جزيرة "ساينت بارتس"، وقرية "كارتاجينا" الكولومبية القديمة.



يبلغ طول اليخت 190 مترًا، وهو يستقبل 298 ضيفًا في 149 جناحًا، مزوّد كل منها بشرفة خاصة. وسيضم اليخت أيضًا جناحين فخمين من طبقتين تبلغ مساحتهما 138 مترًا مربّعًا، ويتميزان بتصميم حِرفي من توقيع شركة تصميم السفن الرائدة "تيلبيرغ ديزاين" السويدية.



ستضمّ يخوت فندق "الريتز-كارلتون" مطعم "أكوا" الحائز على ثلاث نجوم "ميشلان" لسفين إلفرفيلد، ونادي "وولفسبورغ" الصحي، إضافة الى ردهة بانوراما التي تقدم فقرات ترفيهية متنوعة على متن اليخت.



