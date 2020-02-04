بورشي سان مارزانو تشارك في سيجيب للمشروبات الروحية

انسامد - 4 فبراير - شباط - شاركت مجموعة بورشي سان مارزانو
المتخصصة في المشروبات الروحية بمنتجاتها الرائدة بعد استحواذ
مجموعة كافو 1915 عليها في النسخة 41 من معرض سيجيب و هو من اهم
الفعاليات المخصصة للمحترفين في مجال المشروبات الكحولية و
الحلويات و المخبوزات و القهوة.
و في بيان رسمي للشركة التي تستعد للاحتفال بذكري انشائها منذ 180
عاما ان كثير من الايطاليين و الاجانب قد زاروا جناح كافو 1915 في
المعرض لاعادة اكتشاف بورشي سان مارزانو و للتعرف علي كافة
استخداماته و درجة نقاؤه حيث انه يستخدم مع القهوة و الحلويات و
متميز جدا عنذ استخدامه في المثلجات.
و يقول المدير المالي المجموعة ان كافو اثبتت اهمية الحفاظ علي
اصالة و نوعية منتجاتها خاصة التاريخية القديمة مثل بورشي سان
مارزانو الذي مازال الايطاليون يقبلون عليه و يفضلونه و هو متوفر
في جميع مراكز البيع في ايطاليا و اشار الي ان تواجد المشروب في
المعرض سيعمل علي تقوية الروابط بين المنتج و عالم المثلجات و
تحضير الحلويات علي المستوي الدولي.