بورشي سان مارزانو تشارك في سيجيب للمشروبات الروحية

انسامد - 4 فبراير - شباط - شاركت مجموعة بورشي سان مارزانو المتخصصة في المشروبات الروحية بمنتجاتها الرائدة بعد استحواذ مجموعة كافو 1915 عليها في النسخة 41 من معرض سيجيب و هو من اهم الفعاليات المخصصة للمحترفين في مجال المشروبات الكحولية و الحلويات و المخبوزات و القهوة.



و في بيان رسمي للشركة التي تستعد للاحتفال بذكري انشائها منذ 180 عاما ان كثير من الايطاليين و الاجانب قد زاروا جناح كافو 1915 في المعرض لاعادة اكتشاف بورشي سان مارزانو و للتعرف علي كافة استخداماته و درجة نقاؤه حيث انه يستخدم مع القهوة و الحلويات و متميز جدا عنذ استخدامه في المثلجات.



و يقول المدير المالي المجموعة ان كافو اثبتت اهمية الحفاظ علي اصالة و نوعية منتجاتها خاصة التاريخية القديمة مثل بورشي سان مارزانو الذي مازال الايطاليون يقبلون عليه و يفضلونه و هو متوفر في جميع مراكز البيع في ايطاليا و اشار الي ان تواجد المشروب في المعرض سيعمل علي تقوية الروابط بين المنتج و عالم المثلجات و تحضير الحلويات علي المستوي الدولي.



