النبيذ الايطالي في المركزين 3 و 5 في مسابقة افضل نبيذ

انسامد 26 ديسمبر - كانون الاول - احتلت منتجات نبيذ البحر المتوسط خاصة النبيذ الاسباني و الايطالي الذين احتلا المركزين الثاني و الثالث علي التوالي في مسابقة اختيار افضل نبيذ لعام 2019 و التي نظمتها فاينبير دوت كوم والتي فاز بها نبيذ كاليفورنيا بالمركز الاول كافضل نبيذ علي الاطلاق من انتاج نابا فالي .



شغل ثلاث منتجين لنبيذ البحر المتوسط ثلاث مراكز من بين الخمس الاوائل .اما النبيذ الكاليفورني فقد سجل اول ظهور له عام 1976 حيث عرف العالم النبيذ الكاليفورني و جودته لاول مرة في اطار مسابقة للتذوق العشوائي في باريس حيث اختاره الذواقة من فرنسا و الولايات المتحدة كافضل نوع نبيذ من شاردوني نابا فالي .



فاز النبيذ الاسباني لاروجا الذي ظهر في 2017 ينتج في المنطقة الوسطي سييرا جريدوس.. ياتي بعده النبيذ الايطالي اتورازي راديتشي من 2014 و ينتجه ماسترو بيراردينو و قد اثني هليه الخبراء لان المنتجين يستخدمون العنب الوطني من بلدة كامبانيا و هي منطقة كانت قد حصلت علي المركز الاول متفوقة بذلك علي مناطق معروفة تاريخيا بزراعة العنب مثل توسكان و بيمونت..كما احتل منتج ايطالي اخر المركز الخامس في المسابقة وهو نيبيولو ظهر في 2017 .



