النبيذ الايطالي في المركزين 3 و 5 في مسابقة افضل نبيذ

انسامد 26 ديسمبر - كانون الاول - احتلت منتجات نبيذ البحر المتوسط
خاصة النبيذ الاسباني و الايطالي الذين احتلا المركزين الثاني و
الثالث علي التوالي في مسابقة اختيار افضل نبيذ لعام 2019 و التي
نظمتها فاينبير دوت كوم والتي فاز بها نبيذ كاليفورنيا بالمركز
الاول كافضل نبيذ علي الاطلاق من انتاج نابا فالي .
شغل ثلاث منتجين لنبيذ البحر المتوسط ثلاث مراكز من بين الخمس
الاوائل .اما النبيذ الكاليفورني فقد سجل اول ظهور له عام 1976 حيث
عرف العالم النبيذ الكاليفورني و جودته لاول مرة في اطار مسابقة
للتذوق العشوائي في باريس حيث اختاره الذواقة من فرنسا و الولايات
المتحدة كافضل نوع نبيذ من شاردوني نابا فالي .
فاز النبيذ الاسباني لاروجا الذي ظهر في 2017 ينتج في المنطقة
الوسطي سييرا جريدوس.. ياتي بعده النبيذ الايطالي اتورازي راديتشي
من 2014 و ينتجه ماسترو بيراردينو و قد اثني هليه الخبراء لان
المنتجين يستخدمون العنب الوطني من بلدة كامبانيا و هي منطقة كانت
قد حصلت علي المركز الاول متفوقة بذلك علي مناطق معروفة تاريخيا
بزراعة العنب مثل توسكان و بيمونت..كما احتل منتج ايطالي اخر
المركز الخامس في المسابقة وهو نيبيولو ظهر في 2017 .