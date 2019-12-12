خبيرة:إيطاليا تستحوذ على 30٪ من السوق غير الرسمي في أمريكا

(ANSA) أن مستهلكي النبيذ الأمريكيين في الساحل الغربي يدركون بشكل متزايد ويحرصون على الأنواع الأصلية الطبيعية في شرب النبيذ وينفقون ما بين تسعة إلى 20 يورو للحصول على زجاجة ممتازة.



"لم نعد نتحدث عن شاربي النبيذ من حين لآخر ؛ يبحث المستهلكون الأصغر سناً عن النبيذ المنعش ذي النكهات الأكثر تعقيدا ، ويبتعدون عن الأنماط البسيطة والفواكه ، والتي تضمن فرصا جيدة لأنواع النبيذ اللذيذة مثل "Valpolicella Doc" وقالت إن هذا الاتجاه هو اتجاه وطني يتم رؤيته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة أن إيطاليا تستحوذ على حوالي 30٪ من السوق" غير الرسمي "في الولايات المتحدة ، مما يبرز تنوع وتعدد أنواع النبيذ الإيطالي.



