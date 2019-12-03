 اتفاقية الاتحاد الأوروبي والصين تحمي 26 منتجًا إيطاليًا

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - علنت المفوضية الأوروبية إنها توصلت إلى اتفاق تاريخي مع بكين لحماية 100 من منتجات المناطق الجغرافية الأوروبية يتم تداولها في الصين ، من بينها 26 من المنتجات الإيطالية ، في الصين و 100 من المنتجات الصينية يتم تداولها في الاتحاد الاوروبي .



ونتيجة لذلك ، ستحصل الآن منتجات إيطالية متميزة مثل نبيذ باروللو و منتجات لحوم بروشكيتو دي بارما و اجبان جرانا بادامو على اجراءات حمائية أكبر تحصنها ضد التقليد والاستغلال في السوق الصينية الكبيرة.



ومن بين المنتجات الصينية التي ستتناولها الاتفاقية عجينة الفاصوليا بيكسيان و الشاي الابيض انجي وارز بانجبن وجنزبيل انكيو .



بعد مرور أربع سنوات على سريان مفعول الاتفاقية ، سيتم توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل 175 منتجا إضافيًا من كلا الجانبين. وقال المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان "ان منتجات المؤشرات الجغرافية الأوروبية مشهورة في جميع أنحاء العالم لجودتها".



و اضاف ان المستهلكين على استعداد لدفع سعر أعلى ، والثقة بأصل هذه المنتجات وأصالتها ، مع زيادة مكافأة المزارعين". ويظهر هذا الاتفاق التزامنا بالعمل عن كثب مع شركائنا التجاريين العالميين مثل الصين. حيث تعتبر الاتفاقية فوزا لكلا الطرفين ، بهدف تعزيز علاقاتنا التجارية كما استفاد منها قطاعنا الزراعي والغذائي ، والمستهلكين من كلا الجانبين"