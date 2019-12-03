 اتفاقية الاتحاد الأوروبي والصين تحمي 26 منتجًا إيطاليًا

انسامد - 3 ديسمبر - كانون الاول - علنت المفوضية الأوروبية إنها
توصلت إلى اتفاق تاريخي مع بكين لحماية 100 من منتجات المناطق
الجغرافية الأوروبية يتم تداولها في الصين ، من بينها 26 من
المنتجات الإيطالية ، في الصين و 100 من المنتجات الصينية يتم
تداولها في الاتحاد الاوروبي .
ونتيجة لذلك ، ستحصل الآن منتجات إيطالية متميزة مثل نبيذ باروللو
و منتجات لحوم بروشكيتو دي بارما و اجبان جرانا بادامو على اجراءات
حمائية أكبر تحصنها ضد التقليد والاستغلال في السوق الصينية
الكبيرة.
ومن بين المنتجات الصينية التي ستتناولها الاتفاقية عجينة
الفاصوليا بيكسيان و الشاي الابيض انجي وارز بانجبن وجنزبيل انكيو
.
بعد مرور أربع سنوات على سريان مفعول الاتفاقية ، سيتم توسيع نطاق
الاتفاقية ليشمل 175 منتجا إضافيًا من كلا الجانبين.
وقال المفوض الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان "ان
منتجات المؤشرات الجغرافية الأوروبية مشهورة في جميع أنحاء العالم
لجودتها".
و اضاف ان المستهلكين على استعداد لدفع سعر أعلى ، والثقة بأصل هذه
المنتجات وأصالتها ، مع زيادة مكافأة المزارعين". ويظهر هذا
الاتفاق التزامنا بالعمل عن كثب مع شركائنا التجاريين العالميين
مثل الصين.
حيث تعتبر الاتفاقية فوزا لكلا الطرفين ، بهدف تعزيز علاقاتنا
التجارية كما استفاد منها قطاعنا الزراعي والغذائي ، والمستهلكين
من كلا الجانبين"