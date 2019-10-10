إيطاليا تطلق شعار "italianity" للمطاعم الإيطالية في الخارج

أنسامد - 10 أكتوبر /تشرين الأول - أطلقت إيطاليا شعار "italianity" للمطاعم الإيطالية في الخارج، ووضعت وزارة الزراعة ومؤسسة FNSEA الإيطالية وشركة إصدار شهادات مشروعا لمحاربة التقليد في قطاع الأغذية الزراعية الذي سيضر بشعار "صنع في إيطاليا" وسوق المطبخ الإيطالي في الخارج .



هل يحترم مطعمك الإيطالي المفضل حقا جميع قواعد فن المطبخ الدولي؟ إذا ظل السؤال مفتوحا فيما يتعلق بالوصفات المقترحة ، تعتزم شركة إصدار الشهادات Asacert ، ومقرها ميلانو ، تقديم إجابة دقيقة عن المنتجات المستخدمة. وتقوم بتطوير مشروع Ita0039 بالتعاون مع وزارة الزراعة الإيطالية و Coldiretti وهوالاتحاد الزراعي الرئيسي لمنطقة ما وراء جبال الألب .



ويهدف المشروع إلى تقديم علامة مرجعية "الإيطالية" إلى الشركات والمطاعم في الخارج من خلال التحكم في استخدامهم للمنتجات من شبه الجزيرة. سيشارك البريد الإيطالي في هذه المبادرة من خلال دعم لوجستيات المطاعم ومنافذ البيع التي ترغب في الحصول على المنتجات المصنوعة في إيطاليا.



