جائزة Ig Nobel للبيتزا الإيطالية

أنسامد - 26 سبتمبر /آب - فاز باحث إيطالي بجائزة Ig Nobel للطب لهذا العام عن دراسة عن الفوائد الصحية للبيتزا - طالما أنها مصنوعة في إيطالي.



قالت مجلة Improbable Research وجامعة هارفارد "إن سيلفاو جالوس قد قدم أدلة على أن البيتزا يمكن أن تحميك من المرض والموت ، طالما تم صنعها و تؤكل في ايطاليا".



وقال جالوس ، من معهد ماريو نيغري في ميلانو وجامعة ماستريخت ، في حفل تكريمه لحصوله على الجائزةأن "البيتزا الجيدة تشمل جميع مزايا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط".



وقال إن تصدير الأغذية الإيطالية الرئيسي إلى العالم يمكن أن يتجنب النوبات القلبية وبعض أشكال السرطان ، شريطة أن تكون المكونات من البحر الأبيض المتوسط ​​ولا تصنع وفقا "لللإضافات" الأجنبية.



وقال جالوس ، رئيس مختبر علم الأوبئة لLaboratory of Lifestyle Epidemiology at the Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri في ميلانو: "وجدنا أن استهلاك البيتزا في إيطاليا كان يحمي العديد من الأمراض المزمنة التي يعرف أنها تتأثر بالحمية: سرطانات الجهاز الهضمي والجلطة" مثل العديد من الفائزين ، أعرب غالوس ، وهو عالم مشهور ، عن سروره بالفوز بجائزة Ig Nobel.وقال "يشرفني أنني حصلت على هذا الإنجاز لجائزة غريبة ولكنها مهمة".