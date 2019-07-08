اجبان توميني:الايطاليون اشتروا 4.4 مليون كجم

انسامد - 8 يوليو - تموز - ينمو سوق الاجبان الايطالية الشهيرة توميني باستمرار.. فهى مجموعة رائعة من الاجبان صغيرة الحجم ذات القطع الفريد من نوعه و التي تستخدم عادةالشواية او الاسطح الملساء لطهيها. هذا ما أكدته جمعية منتجات الالبان ، حيث أبلغت عن أرقام المبيعات النهائية للسنة المنتهية في فبراير 2019. .وبشكل إجمالي فقد زادت مبيعات هذا النوع من الاجبان الي محلات السوبر ماركت والهايبر..



فقد اشتري الإيطاليون أكثر من 4.4 مليون كجم من الجبن الشهير بقيمة مليون يورو تقريبًا.



مقارنةً بالعام السابق فقد سجلت الجمعية في الأشهر الاخيرة زيادة في المبيعات بنسبة 6.5 ٪ بمعني اخر زيادة بنسبة 8.1 في المائة كقيمة فعلية . وهذا بلا شك أداء إيجابي أكثر بكثير مقارنة بالارقام التي قدمها سوق الجبن الطازج الذي أغلق العام علي حالة من عدم الاستقرار.



أصبحت منتجات توميني تحتكر اليوم 2.2٪ من إجمالي حجم المبيعات في العالم الواسع والمتنوع من الأجبان الطازجة ، والذي يشمل 11 نوعا رئيسيا (من جبن موزاريلا إلى كريسينزا ، من الريكوتا إلى جبنةالماسكاربون) . و تشير الجمعية الي انه في هذا الكون من عالم الألبان تحتلالاجبان ذات القطع الصغير توميني المرتبة الثامنة فيما يتعلق بالمبيعات بفضل الامتيازات المحببة الأخرى التي يقدمها فن الألبان الإيطالي ، مثل الروبيولا والكابريني.. و هي منتجات طبيعية تمامًا ويتم إنتاج نوعا منها خالي من اللاكتوز . و تقول جمعية الالبان ان منتجات توميني تعتبر نتاجا لتقاليد الألبان الإيطالية: فهي تصنع في مناطق مختلفة من إيطاليا ، من بييمونتي إلى صقلية ، من حليب البقر و حليب الأغنام و حليب الماعز أو الحليب المختلط وتطرح في السوق طازجة ويتم إنتاجها اليوم من قبل شركات الألبان الكبيرة فاصبحت معروفة و محبوبة حتى خارج ايطاليا.

