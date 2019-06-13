تواصل Ferrarini النمو في الخارج

أنسامد - 13 يونيو /حزيران - تواصل شركة Ferrarini فيراريني الإيطالية الرائدة في مجال الأغذية، وهي علامة تاريخية مقرها في ريجيو إميليا، نموها في الخارج، مما أظهر تجدد النشاط التنافسي والاستثمار في الصادرات.



اعتبارا من يونيو ، سيتم بيع العلامة التجارية في سوق المأكولات الإيطالية الراقية وسلسلة المطاعم Eataly في لاس فيجاس مع المنتجات الإيطالية الصنع الرمزية بما في ذلك لحم الخنزير المقدد المخضرم من Lesignano de 'Bagni (بارما) والسلامي ومورتاديلا وغير المعدلة وراثيا والزبدة التي تم الحصول عليها من الحليب المنتج في مزارع Ferrarini، والتي تحظى بتقدير كبير في المتاجر الأمريكية.



وأكدت رئيسة شركة Ferrarini Spa، ليزا فيراريني Lisa Ferrarini "على مدى العامين الماضيين، سجل السوق الأمريكي زيادة قوية في المبيعات".



وقالت فيراريني إن منتجات العلامة التجارية يمكن العثور عليها أيضا في مطاعم Eataly وكذلك في جميع متاجر Eataly في الولايات المتحدة ، بما في ذلك في نيويورك وشيكاغو وبوسطن ولوس أنجلوس.



وأضافت إن "تعليم الأسواق الدولية" لتقدير ذوق المنتجات الإيطالية الراقية "هو سمة مميزة لمجموعتنا"، مشيرةأن منتجات الشركة في الولايات المتحدة، وخاصة في متاجر Eataly ، تم بيعها دائما على أنها "منتجات راقية، صنعت 100٪ في إيطاليا، وموثوقيتها مضمونة من خلال علامة لها أكثر من 60 عاما من التاريخ".



وأشارت "هذا العام أيضا، سوف نقدم منتجاتنا لمتخصصي التجزئة والمطاعم في أمريكا الشمالية خلال معرض Summer Fancy Food Show ، وهو الحدث الأكثر أهمية في صناعة الأغذية والنبيذ في أمريكا الشمالية والذي سيقام في نيويورك في 23 يونيو -25 ".



