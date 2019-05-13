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رفاهيّة - منتجات غذائية
شوكولاتة أرماني/دولتشي الفاخرة بمناسة شهر رمضان
شيكولاتة الحليب الخالية من الكحول المصممة خصيصا لهذا الاحتفال
    Armani RAMADAN

    أنسامد - 13 مايو / ايار - طرحت مجموعة أرماني/ دولتشي شوكولاتة فاخرة في فئة خاصة محدودة للاحتفال بشهر رمضان هذا العام، في علب أنيقة مستوحاة من سماء الشرق الأوسط الساحرة.

    وبحسب بيان مجموعة أرماني/دولتشي، فقد تم تصميم العلب في شكل ظلال من اللون الأزرق الداكن والذهبي، مع رسم زخرفي يتكرر بدقة، ويذكرنا بالديكورات الهندسية النموذجية لجالي.

    و علب الشكولاتة التي يلفها شريط ساتان ذهبي عتيق فهي عبارة عن صناديق مختلفة الأحجام مكونة من  16 و 36 و 64 قطعة من الشوكولاتة، تحتوي على مجموعة متنوعة من حلوى البرالاين، نقية وكلاسيكية بالفواكه، وكلها خالية تماما من مشتقات الكحول.

    وهناك أيضا مجموعة اللوز المغطى بشيكولاتة الحليب المصممة خصيصا لهذا الاحتفال.

    وتتوفر مجموعة شوكولاتة رمضان ل أرماني/دولتشي التي صممها Guido Gobino للبيع في فندق أرماني دبي، أرماني مانزوني/ 31 من ميلانو وبرج أرماني جينزا في طوكيو.

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