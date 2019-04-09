استطلاع رأي: الطعام والنبيذ أفضل المنتجات الإيطالية

أنسامد 9 إبريل/نيسان - أعرب أربعة من بين كل عشرة مستهلكين في العديد من دول العالم، من الإمارا ت العربية المتحدة إلى المملكة المتحدة والصين، عن اعتقادهم بأن الطعام والنبيذ يشكلان أفضل المنتجات الإيطالية، ويأتيان في الترتيب قبل الأزياء والسيارات، وذلك وفقا لاستطلاع رأي نشر خلال النسخة الـ 53 من المعرض الدولي للنبيذ والمشروبات الروحية "فينيتالي"، المقام حاليا في فيرونا.



وتم تقديم استطلاع الرأي، الذي شمل العديد من الدول، بالتعاون مع شركة نوسيما للأبحاث خلال معرض "سول أند أجريفود" للزيت والبيرة، والذي يقام في فيرونافيريري حتى غد الأربعاء بالتزامن مع فينيتالي.



وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن الطعام والمشروبات الإيطالية تمثل الجودة بالنسبة لأربعة من بين كل عشرة مستهلكين جرى استطلاع رأيهم، وأشارت أيضا إلى مفاهيم مثل التقاليد/ الثقافة والصحة.



ولفتت إلى أن البيتزا تأتي على رأس المنتجات الإيطالية الأكثر جذبا للمستهلكين الأجانب، بالإضافة إلى المكرونة وزيت الزيتون البكر عالي الجودة.



وارتفعت صادرات المنتجات الإيطالية، التي تمتعت بشكل عام بـ "حماية المنشأ" و"بيان الحماية الجغرافية"، خلال الفترة من 2010 إلى 2017، وتتضمن الأجبان واللحوم المدخنة والفواكه والخضراوات وزيت الزيتون، بنسبة 84%، وذلك من 1.9 مليار إلى 3.5 مليار يورو، وفقا لما تم تسجيله في عام 2017.



