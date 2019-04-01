تعاون بين مطعم امبوريو أرماني وبين كونسوتيوم بارميزيانو

أنسامد - الأول من أبريل / نيسان - يوقع كل من Emporio Armani Caffè and Restaurant في بولونيا و مجموعة Parmigiano Reggiano Consortium بعض المبادرات والفعاليات التي ستقام طوال شهر أبريل داخل المطعم، والذي تم افتتاحه في عام 2017 في Galleria Cavour في بولونيا.



سيتم تقديم جلسات التذوق وحصص الطبخ وأطباق المشهيات الخاصة وقوائم التذوق بمناسبة هذا التعاون، مع مجموعات وصفات جديدة مصممة خصيصا، وفقا لبيان ل أرماني .



في الرابع من أبريل في مطعم Emporio Armani Caffè ، سيكون هناك تذوق لـ Parmigiano Reggiano ، وسيكون مفتوح للجمهور بالحجز ؛ تليها المقبلات الخاصة. في يوم الثلاثاء 16 أبريل، سيقدم المطعم قائمة تذوق حصرية لتناول العشاء. أخيرا، على مدار الشهر ، سيتم تقديم الأطباق المخصصة لهذا الامتياز الإيطالي، ومن بين الحلويات ، تذوق خاص لـ Parmigiano Reggiano.



تدشن الشراكة جدولا زمنيا للتعاون مع مختلف الأطعمة الإيطالية والنبيذ التي سيواصلها المطعم خلال العام.