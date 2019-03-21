معرض المأكولات الإيطالية "فيكو" يحتفل بكعكة "التيراميسو"

أنسامد - 21 مارس /آذار - بدأت اليوم الخميس النسخة الثالثة من معرض المؤكولات الإيطالية "فيكو إينالي وورلد" FICO Eataly World الذي يحتفل في هذا الدورة بيوم الكعكة الأكثر شهرة في العالم وهى التيراميسو 2019 Tiramisu ، مع التركيز هذا العام على تحدي أساسي: البسكويت.. هل من الأفضل استخدام بسكويت Savoy أو Novara؟ وسيقوم بهذاالتحدي للتفضيل بين هذين النوعين من البسكويت في بارك Food Park Bologna طلبة في معهدين للفنادق، وسيعهد بالحكم إلى هيئة محلفين شعبية تتكون من هيئة محلفين من الخبراء والصحفيين، وآخرون مثل مؤسس إيتالي أوسكار فارينيتي Eataly Oscar Farinetti ، السيد وجينو فابري ، رئيس أكاديمية مايستري باستيسيري إيتالياني l'Accademia Maestri Pasticceri Italian ، والسيد لوكا مارشيني ، رئيس الطهاة في مطعم لاربا ديل ري دي مودينا L'Erba del re di Modena وتكريما ليوم كعكة التيراميسو tiramisuday 2019 ، من الخميس 20 إلى الأحد 24 مارس ، سيقدم معرض FICO Eataly World أطباقا مذهلة: آيس كريم تيراميسو وتيراميسو الخاص بقطع المعجنات الصقلية وآيس كريم كاربيجيان Carpigiani ، وحلويات تيراميسو من فينشي وويليام دي كارلو وكوكتيل Tiramisù Day ، الذي يعتمد على الوصفة الحصرية لبار الكوكتيل FICO ، والذي يعتمد حصريا على المشروبات الكحولية الإيطالية.



ويعد FICO Eataly World (أو FICO ، اختصار لـ Fabbrica Italiana Contadina) معرض دائم ترفيهي، مخصص لقطاع الأغذية الزراعية وفن الطهو. إنه واحد من الأكبر من نوعه في العالم ويقع في منطقة المباني القديمة لمركز بولونيا للصناعات الغذائية.