مهرجان المأكولات والمشروبات الإيطالية في مانشستر هذا الصيف

أنسامد - 21 فبراير / شباط / - تستضيف مدينة مانشستر، شمالي انجلترا، مهرجان كبير للمأكولات والمشروبات الإيطالية الفاخرةFesta Italiana الذي يأتي بطعام إيطاليا إلى مانشستر هذا الصيف.



ولعامه الثالث ، ينظم هذا الحدث في منطقة أكبر حول هذه المدينة من القرون الوسطى، وفي حدائق الكاتدرائية الواسعة.



سوف يجد الزوار أكشاك طعام في الشوارع من بعض أفضل المطاعم الإيطالية بالمدينة، إلى جانب سوق الطعام الإيطالي الحرفي والبارات المتخصصة.



وخلال المهرجان الذي يعقد من 26 إلى 28 يوليو ، ستكون هناك أيضا عروض طهي حية، وبرامج الترفيه العائلي، وبرنامج الموسيقى الحية من الفرق الموسيقية والموسيقيين الإيطاليين وبعض من أفضل دي جي في مانشستر.



