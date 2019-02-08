أرماني الايطالية توقع اتفاقية مع جيدو جوبينو

انسامد - 8 فبراير / شباط - أعلنت مجموعة أرماني الايطالية أنها وقعت في الأول من يناير 2019 اتفاقية مع Guido Gobino ،الرائدة في انتاج الشوكولاته. وقالت مجموعة أرماني في بيان لها إنه بعد التعاون مع Venchi منذ عام 2010 ، ستقوم Guido Gobino بإنتاج وتوزيع منتجات Armani / Dolci في جميع أنحاء العالم.



وأعرب جورجيو أرماني عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدا أنها تهدف لتقديم منتجات Armani / Dolci ذات جودة عالية كما أنها تعكس روعة صناعة الشوكولاته في Guido Gobino، المعروفة في جميع أنحاء العالم .



ومن جانبها، أعربت Guido Gobino عن سعادتها بالعمل مع Giorgio Armani، مؤكدة أن تلك الشراكة ستتيح مزيدا من النمو ومواجهة التحديات الجديدة .