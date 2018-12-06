حلوي كونفيتي في زيجات العائلة الحاكمة القطرية

انسامد - 6 ديسمبر - كانون اول - بعد افراح العائلة المالكة في إنجلترا ، قررت العائلة الحاكمة في قطر اللجؤ لبيوت صناعة الحلويات الفاخرة الشهيرة كونفيتي بيلينو لصناعة ما يقرب من 140 صنفا من حلوياتها لتقديمها للمهنئين بزواج احد افراد العائلة.



كانت عائشة و فاتح هم ابطال حفل الزفاف الاسطورى ، الذي اقيم في 30 نوفمبر الماضي ، والذي شهده افراد العائلة المالكة في قطر ، مع ضيوفهم الـ 850 و الذي تحدث عنه احد المواقع الالكترونية الذي تم إنشاؤه من قبل للاحتفاء بهذه المناسبة.



فقد طلبت العائلة الحاكمة في قطر ما يقرب من 100 كيلو من اللوز و تم اختيار النكهات من بين ما يقرب من 6000 نكهة زهور لدي كونفيتي تم توزيعها علي 1000 بونبونيرة كتذكار قدمت للضيوف الذين حضروا الاحتفالات بالزيجة الملكية ..



وهكذا اصبح الايطاليون يفتخرون من جديد بعبارة صنع في ايطاليا بفضل كونفيتي بيللينو الذين اعادوا تسليط الضؤ علي الصناعة الايطالية.



و قد اكد مصنع مدينة سولمونا منشأ كونفيتي "إن علاقتنا بالبيوت الاصلية لكافة المنتجات لها تاريخ طويل و لطالما حصلنا علي الشكر و التقدير لكافة منتجاتنا ".



و يؤكد ان افراد العائلة الحاكمة كانوا قد توجهوا في يونيو حزيران الماضي الي المصنع الكائن بسولومونا لاختيار منتجات كونفيتي التي يحتاجون اليها".



واشار بيان المصنع الي انهم ممتنون جدا لهذه المشاركة الاولي من نوعها و التي حققت نجاحا باهرا في رفع اسم الشركة و منتجاتها من اشهرها " بونبون (حلوي ) سالومونا".



