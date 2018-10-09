شركة فوشون تفتتح فندقا خمس نجوم في باريس

انسامد - 9 اكتوبر - تشرين الاول - افتتحت شركة فوشون للاطعمة الفرنسية المعاصرة التي تمتلك اكثر من 400 فرع فيما يقرب من 20 دولة فندقا خمس نجوم في العاصمة الفرنسية باريس صرحت مصادر من الشركة ان الفندق الذي تم افتتاحه الشهر الماضي يحتل بناية ترجع الي القرن التاسع عشر و يتكون من 37 غرفة و 17 جناح و مطعم و بار و منتجع صحي .



اما عن التصميم الداخلي فهو حديث جدا و يوجد بكل غرفة اطباق من الوجبات الخفيفة الحلوة و المالحة من انتاج فوشون و هي متاحة لجميع النزلاء.



و يقع مطبخ الفندق في مواجهة البقالة التاريخية التي تم افتتاحها سنة 1886و يعد الاطباق الشهيرة باستخدام الجعة الفرنسية ، و من بين ما يقدمونه ايضا اطباقهم المتميزة من الحلويات بالتوت الاحمر بالاضافة الي السيمون فيميه الفرنسي الذي يعدونه بانفسهم بالاضافة الي انواع عديدة من الشاي.



تأسست شركة فوشون في عام 1886 في باريس هي شركة فرنسية للأطعمة و تعتبر مرجعاً رئيسياً في الأطعمة الفرنسية المعاصرة .



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