برلمان الصومالي يقر منع "موانئ دبي" من العمل بالبلاد

انسامد 16 مارس/ اذار أقرّ مجلس الشيوخ الصومالي في جلسته اليوم مشروع قرار يقضي بموجبه منع شركة موانئ دبي الإماراتية من العمل في الصومال، وذلك تأكيداً على قرار البرلمان الصومالي الذي اتخذه قبل أيام لحظر الشركة الإماراتية من الصومال .



وحضر جلسة مجلس الشيوخ اليوم 36 عضواً من أصل 54 يمثلون الولايات الفيدرالية في الصومال؛ حيث صوت 26 عضواً لصالح قرار البرلمان، بينما رفض 6 من أعضاء المجلس، وامتنع اثنان عن التصويت .



وقال عبدي حاشي عبدالله رئيس مجلس الشيوخ الصومالي لوسائل الإعلام المحلية بعد جلسة التصويت إن "هذا القرار الذي يمنع الشركة الإماراتية لتشغيل كل من موانئ بربرة وبوصاصو وبراوي حظي بموافقة مجلسي البرلمان (الغرفة العليا والسلفى)، وبات تحت تصرف رئيس البلاد :.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قرر البرلمان الصومال اليوم منع شركة موانئ دبي العالمية من العمل في الصومال، وذلك في جلسة لنواب البرلمان حضر فيها 170 نائباً من أصل 275 عضواً .



وصوت لمشروع تقدمت به كتلة برلمانية 168 عضواً، فيما رفض عضو واحد وامتنع عن التصويت ثلاثة أخرون .



