طعام: جبن الموتزاريلا "الحلال" يصل معرض "جالفود" دبي

أنسامد - نابولي، في 14 فبراير - حلت إيطاليا بقوة في معرض "جالفود"، أكبر معرض للأغذية في شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط، بمشاركة 182 عارضا، ما بين الشركات والاتحادات وجمعيات المنتجين، والذي يقام من 18 إلى 22 فبراير الحالي في مركز دبي التجاري العالمي.



من جبن الموتزريلا كازيرتا حتى لحوم "بروشتة دي باملا" المصنعة، ومن الطماطم حتى حمضيات صقلية، فإن صناعة الأغذية الإيطالية تستعد لغزو سوقا غنية تمثل الميناء الرئيسي للأسواق الآسيوية في الشرق الأوسط. ويضم معرض الإمارات للأغذية "جالفود" في دورته ال 23، حوالي 5000 عارضا بجانب 120 جناحا وطنيا.



ومن المتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى 97.000 زائرا من 185 بلدا، سوف يقومون بإستكشاف ومعرفة السوق بأكمله، من الفواكه والخضروات إلى المشروبات ومن الحبوب إلى اللحوم.



وتلقى جبنة موتزاريلا الجاموس "الحلال"، التي تعني "شرعية"، رواجا واضحا، وهذا يعني أن المنتج يمكن أن يستهلكه المسلمون ويتم تصنيعه وفقا للقوانين الإسلامية.



ويزداد عدد المتستهلكين المسلمين لجبن الموتزريلا، لدرجة أن واحدا من كل أربعة أكياس الموتزاريلا المحلية الصنع موجه إلى العالم الإسلامي. كما أن عدد مصانع الألبان الحاصلة على شهادة الحلال آخذ في الازدياد، إذ يمثل حاليا 20٪ من أعضاء الاتحاد الإيطالي لحماية أصالة هذا المنتج.



