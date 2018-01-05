أول مقهى للحيوانات الأليفة فى الإسكندرية

أنسامد - القاهرة، في 5 يناير - إذا كنت تصطحب كلبا أوقطا أو حتى قردا، فلا تقلق على توفير مكان يستضيفهم ويقدم لهم المشروبات والوجبات السريعة. هذا ما يقدمه مقهى «بت كورنر» فى مدينة الإسكندرية.



لا يختلف المقهى عن الطريقة التى يعمل بها أى مقهى آخر، لكنه يقدم خدماته من المأكولات والمشروبات للبشر والحيوانات على حد سواء.



وقرر محمد الكوك، (31 عاما) خريج إدارة الأعمال فى جامعة الإسكندرية، فتح مقهاه بعد أن أدرك حجم الصعوبات التى يواجهها عشاق الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة بشكل عام فى العثور على مكان يمكنهم الجلوس فيه والاستمتاع ببعض الوقت بصحبة حيواناتهم.



ولا تسمح الكثير من الأماكن المخصصة للتجمع واللقاء وقضاء الأوقات الممتعة فى مصر بدخول الحيوانات الأليفة إليها.



ويصف الكوك المقهى نفسه بأنه هو أول مكان فى مصر يلبى بشكل استثنائى رغبات أصحاب الكلاب وعشاق الحيوانات الأليفة بشكل عام.



وتقول آية طارق، إحدى زبائن المقهى، إن المقهى يتيح لها الفرصة للخروج مع كلبها بدون الشعور بأنها غير مرغوب بها فى المكان.



ويرغب الكوك الآن فى التوسع، لكنه يريد رؤية ردود فعل الناس إزاء الفكرة أولا.



