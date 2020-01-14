لمبورجيني تعلن زيادة نسبة مبيعاتها

انسامد - 14 يناير - كانون الثاني - اعلنت شركة لمبورجيني عن ارتفاع نسبة تسليم السيارات للعملاء في جميع انحاء العالم من 5750 الي 8205 في بداية 2020و قد فسرت الشركة هذه الزيادة في المبيعات بقوة المستو الفني للسيارة مما زاد المبيعات للعام التاسع علي التوالي مسجلة رقما قياسيا جديدا.



ارتفعت نسبة زيادة المبيعات 43٪ في عمليات التسليم للعملاء في جميع أنحاء العالم ، من 5،750 إلى 8،205 سيارة. أكدت مستويات نموها القوية في جميع أنحاء العالم في عام 2019 ، مما زاد من مبيعات طرازاتها للعام التاسع على التوالي ، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.



من الناحية التكنولوجية ، قررت لمبورجيني تكريس نفسها أيضًا في عام 2020 للتطوير الاستراتيجي للمتغيرات الهجينة لجميع طرازات الرياضة الفائقة من الجيل الجديد. علاوة على ذلك ، ستواصل استراتيجيتها المتمثلة في تقديم نماذج ومبادرات جديدة في سياق الأحداث في بيئات حصرية مخصصة للعملاء ووسائل الإعلام. في هذا السياق ، لن تكون لامبورغيني حاضرة في معرض جنيف للسيارات 2020 القادم.



من خلال شبكة مبيعات تضم 165 موزعًا في 51 دولة ، سجلت جميع المناطق الثلاث (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا وآسيا والمحيط الهادئ) في عام 2019 نتائج غير مسبوقة ، وبالتالي ساهمت في تعزيز نمو إجمالي المبيعات مقارنة بالعام السابق: أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ، الشرق الأوسط ، إفريقيا، أمريكا وآسيا والمحيط الهادئ من خلال 2374 سيارة .



تظل الولايات المتحدة السوق الأولى ، تليها الصين وهونغ كونغ وماكاو ثم المملكة المتحدة و اليابان و ألمانيا ثم الشرق الأوسط ، كندا وايطاليا .



