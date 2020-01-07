لمبرجيني تكشف عن تحفتهاهوراكان ايفو 2021

انسامد - 7 يناير - كانون الثاني - مع إنطلاق عام 2020 الجديد كشفت شركة لمبرجيني الايطالية عن أجدد سيارة رياضية خارقة تعمل بنظام دفع خلفي للعجلات إنها لامبورجيني هوراكان ايفو 2021 نسخة RWD .



أن التصميم الخارجي لهذه السيارة الجديدة مماثل لشكل الطراز الأساسي من هوراكان ايفو 2020 التي تعمل بنظام دفع كلي للعجلات .



تعتمد سيارة هوراكان ايفو RWD الجديدة على محرك V10 مكون من 10 اسطوانات على شكل حرف V سعة 5.2 لتر تنفس طبيعي يصدر منه قوة 610 حصان و 560 نيوتن.متر من عزم الدوران ، لتتسارع سيارة الدفع الخلفي الجديدة التي يبلغ وزنها 1,389 كيلوغرام من 0 إلى 100 كم/س في 3.3 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 327 كم/س (203 ميل/س) .



اماالمواصفات الميكيانيكة للنسختها الأساسية التي تعمل بنظام دفع كلي للعجلات ، تعتمد هذه السيارة أيضاً على محرك V10 سعة 5.2 لتر ولكن يصدر منه قوة 631 حصان (640 حصان اوروبي PS) و 600 نيوتن.متر من عزم الدوران لتتسارع هذه السيارة الخارقة من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 9 ثواني .



من المتوقع أن يبدأ سعر سيارة هوراكان ايفو الدفع الخلفي للعجلات الجديدة من 208,571 دولار أمريكي أي ما يعادل 782,141 ريال سعودي ، وستصل إلى الأسواق العالمية خلال الربيع المقبل .



