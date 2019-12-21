افتتاح معرض لأحذية النجوم في قصر فلورنسا

أنسامد - 21 ديسمبر /كانون الأول - افتتح معرض للأحذية في قصر فلورنسا لعرض الأحذية القديمة والحديثة ، بدءا من "caligae" التي يرتديها الجنود الرومان إلى أكثر الإبداعات شهرة التي صممت لنجوم هوليوود بما في ذلك ليز تايلور.



افتتح معرض "Ai piedi degli dei" (عند آلهة) هذا الأسبوع في متحف الأزياء والملابس في قصر Pitti ويستمر حتى 19 أبريل 2020.



يعرض المعرض برعاية لورينزا كامين ، وكاترينا كياريلي وفابريزيو بولوتشي 80 عملا فنياً تمثل الأحذية التي يرتديها خلال فترة تتراوح بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الرابع الميلادي.



كما يتم عرض النسخ المتماثلة الحديثة للأحذية القديمة ، بما في ذلك النماذج المصممة لإنتاجات هوليوود الرئيسية مثل الصنادل التي يرتديها ليز تايلور في كليوباترا ، وتشارلتون هيستون في بن هور ، وروسيل كرو في المصارع وكولن فاريل في ألكساندر.



كما سيتم عرض أحذية عصرية مصممة من قبل أفضل العلامات التجارية بما في ذلك جيني ، سيلين ، ريتشارد تايلر ، رينيه كوفيلا ودونا كاران.



