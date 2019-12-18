أنسامد - 18 ديسمبر /كانون الأول - قال وزير الثقافة داريو فرانسشيني يوم أمس الثلاثاء أنه قد تم ترميم حدائق البندقية الملكية بفضل التمويل السخي من المانحين من القطاع الخاص والعمل التطوعي. وقال الوزير معلقا على أعمال الترميم: "الحدائق الملكية تقع في قلب مدينة البندقية".



وأضاف "لقد كانت مكانا مهجورا ولكن بفضل عملية الترميم المثالية وعمل المتطوعين والشركات التي تبرعت بمبالغ كبيرة ، تم إعادة هذه المساحة إلى المدينة".



وخلص إلى أنه "بفضل الأداة المالية المتمثلة في المكافأة الفنية" ، والتي تسمح بتخفيض الضرائب على التبرعات لصالح مواقع التراث الإيطالي ، "يبدو لي هذا بمثابة قصة جميلة لكل إيطاليا ومثال يحتذى به بالنسبة للكثيرين"