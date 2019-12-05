جميرا تفتتح فندق Capri Palace في أبريل 2020

أنسامد - 5 ديسمبر /كانون الأول - أعلنت مجموعة جميرا ، شركة الضيافة التي تتخذ من دبي مقرا لها ، عن أحدث فنادقها وهوCapri Palace في أبريل 2020 ، والذي يعد أحد المعالم البارزة منذ أسسه Tonino Cacace في عام 1960. ويقع الفندق في Anacapri ، وهي المدينة غير الملوثة على قمة التل والتي توفر شريحة أصلية من Capri إلى جانب مناظر بعيدة المدى لخليج نابولي.



وقد تم تكليف جميرا مؤخرا بتشغيل الفندق وإدارته ، والذي من المقرر إعادة افتتاحه في أبريل 2020 كقصر كابري في جميرا.



داخل الفندق المصمم على طراز القرن 18 ، يوجد 68 غرفة للنزلاء مصممة على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​مع جدران بيضاء وبلاط خزفي تقليدي. مجموعة رائعة من الفن المعاصر سوف تزين الأماكن العامة. وتشمل المرافق نادي شاطئ خاص ومسبح خارجي ومزرعة Capri Beauty Spa الصحي. يعد هذا الفندق الفاخر موطنا لبعض أفضل أماكن تناول الطعام في الجزيرة.



