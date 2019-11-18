دار الأزياء الفاخرة "برادا" يتعاون مع"أديداس"

أنسامد - 18 نوفمبر /تشرين الثاني - أكد بيت الأزياء الإيطالي للملابس الفاخرة PRADA التعاون مع عملاق الملابس الرياضية أديداس ADIDAS الذي تعاون مع أفضل المصممين مثل Balenciaga ،أحدث دار أزياء فاخرة تعاونت مع العلامة التجارية الرياضية.



في 7 نوفمبر ، قام برادا بتحميل صورة إلى Instagram حيث عرضوا حقيبة تسوقهم البيضاء الشهيرة مع صناديق أحذية أديداس وأديداس أوريجينالز. وفقا لـ Vogue Australia ، فإن تعليق المنشور "أشعل النار بسرعة في الإنترنت" ، لا سيما في المواقع المكرسة للأحذية الرياضية.



ووفقا لبيان، سيعرض ​​أول حذاء رياض مشترك في ديسمبر وسيهدف المشروع إلى "استكشاف مجالات التراث والتكنولوجيا والابتكار - وتحدي الأشكال التقليدية من خلال استراتيجيات مبتكرة".



