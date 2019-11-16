منطقة لومباردي ضيف شرف المهرجان الوطني لأجمل قرية إيطاليا

أنسامد - 16 نوفمبر /تشرين الثاني - بعد منطقة أومبريا المركزية في عام 2018 ، ستحظى منطقة لومباردي بشمال إيطاليا هذا العام بلقب ضيف شرف في النسخة الثانية من المهرجان الوطني لأجمل قرية في إيطاليا.



سيقام المهرجان في FICO Eataly World في بولونيا يومي 22 و 24 نوفمبر وسيعرض قرى من العصور الوسطى في جميع أنحاء البلاد والمنتجين المحليين.



سيكون هناك أيضا أحداث واجتماعات وعروض. وقال مدير جمعية أجمل بورغي الإيطالية ، أومبرتو فورتيه ، لمجلس السياحة الوطني في إيطاليا: "في الإصدار الأول ، استقبلنا 40،000 زائر ، ونهدف هذا العام إلى 50،000 زائر".



وقال: "تضم شبكتنا الآن 307 قرية". "تهدف إلى الاندماج كموقع جذب وطني وليس كبديل. نحن مقتنعون بأننا قادرون على تقديم دعم قوي للسياحة التقليدية ، وبالتالي تخفيف أكثر الوجهات شيوعا من الاكتظاظ.



