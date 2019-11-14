Chanel ستعرض مجموعتها التحضيرية لربيع 2021 على جزيرة كابري

أنسامد - 14 نومفبر /تشرين الثاني - مجموعة Cruise هي مجموعة أزياء جاهزة تحضيرية للموسم المقبل. هي الأمثل لرواد السفر الذين ينتقلون إلى مناطق أكثر دفءً خلال الشتاء أو قرابة فصل الربيع؛ إذ إنها تتضمن مزيج من الملابس الربيعية والخريفية في الوقت عينه. مجموعة تطرح في الأسواق خلال موسم الحسومات على ملابس الشتاء وقبل وصول مجموعات الربيع إلى المتاجر.



Gabrielle Chanel كانت أول من قدم الـCruise Collection لزبائنها و تضمّنت ملابس خفيفة ومريحة مناسبة للرحلات على متن اليخت، المنتجعات السّاحلية وغيرها من الوجهات المشمسة. من بعدما قدّمت دار Chanel مجموعيّ الـCruise الأخيرتين في باريس في Le Grand Palais، اختارت المديرة الإبداعية Virginie Viard أن تقدّم المجموعة التحضيريّة لربيع 2021 في جزيرة كابري في إيطاليا.



العرض سيتم في 7 مايو 2020 وسط أشجار النخيل ونسيم البحر المتوسّط على جزيرة كابري في ايطاليا.



نظراّ لما تقدّمه الدار من ملابس ضمن مجموعاتها التحضيرية للربيع يمكننا تخيّل أسلوب الملابس التي ستحمله مجموع Chanel Cruise 2020-2021.



