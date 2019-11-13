بيع شركة Blufin إلى Eccellenze Italiane

أنسامد - 13 نوفمبر /تشرين الثاني - وقع ماركو مارشي ، مؤسس ورئيس
العلامة التجارية ليو جو سبا ، اتفاقية لشراء شركة بلوفين من خلال
شركة "Eccellenze Italiane" ، كجزء من مشروع لإطلاق المجموعة
بطريقة عصرية.
وفقا لبيان نشر الاربعاء، تم بيع شركة Blufin ، شركة الملابس
الجاهزة التي تجمع العلامات التجارية Blumarine و Blugirl و Anna
Molinari ، بعد مفاوضات خاصة بين ماركو مارشي وعائلة Tarabini التي
أسست الشركة في عام 1977.
وقالت الشركة في البيان إن المحادثات لم تشمل البنوك كوسيط و
"اختتمت سريعا باتفاقيات لبيع 100 ٪ من أسهم بلوفين إلى Eccellenze
Italiane".
توجد مجموعة Blufin في 50 دولة ، وبلغت الإيرادات الموحدة في عام
2018 33 مليون يورو ، 40٪ منها من السوق الإيطالية و 60٪ من
الأسواق الأجنبية.