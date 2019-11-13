بيع شركة Blufin إلى Eccellenze Italiane

أنسامد - 13 نوفمبر /تشرين الثاني - وقع ماركو مارشي ، مؤسس ورئيس العلامة التجارية ليو جو سبا ، اتفاقية لشراء شركة بلوفين من خلال شركة "Eccellenze Italiane" ، كجزء من مشروع لإطلاق المجموعة بطريقة عصرية.



وفقا لبيان نشر الاربعاء، تم بيع شركة Blufin ، شركة الملابس الجاهزة التي تجمع العلامات التجارية Blumarine و Blugirl و Anna Molinari ، بعد مفاوضات خاصة بين ماركو مارشي وعائلة Tarabini التي أسست الشركة في عام 1977.



وقالت الشركة في البيان إن المحادثات لم تشمل البنوك كوسيط و "اختتمت سريعا باتفاقيات لبيع 100 ٪ من أسهم بلوفين إلى Eccellenze Italiane".



توجد مجموعة Blufin في 50 دولة ، وبلغت الإيرادات الموحدة في عام 2018 33 مليون يورو ، 40٪ منها من السوق الإيطالية و 60٪ من الأسواق الأجنبية.



