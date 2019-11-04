أرباح فيراري 227 مليون يورو في الربع الثالث

أنسامد - 4 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت اليوم الاثنين شركة Ferrari عن أرباحها المعدلة في الربع الثالث قبل الفوائد والضرائب (EBIT) والتي بلغت 227 مليون يورو ، بزيادة 11.7٪ بالعملة الحالية أو 4.4٪ بالعملة الثابتة ، وذلك بسبب ارتفاع أحجام التداول (20 مليون يورو) ، وهو تباين مزيج / سعر إيجابي (23 مليون يورو) ، وأول شحنات من فيراري مونزا SP1 و SP2. بعد إعادة شراء أسهم بقيمة 303 مليون يورو وتوزيع أرباح بقيمة 195 مليون يورو ، بلغ صافي الدين الصناعي 369 مليون يورو في 30 سبتمبر 2019 ، مقارنة بـ 370 مليون في 31 ديسمبر 2018