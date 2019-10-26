وجهة في ميلانو تجمع الفن والديكور بعالم الرفاهية والترف

أنسامد - 26 أكتوبر /تشرين الأول - قدم المتجر الجديد الذي افتتحته دار Baccarat في ميلانو قبل أشهر مفهوما جديدا ومختلفا كليا عما هو سائد.



وقالت الرئيسة التنفيذيّة لدار Baccarat: "نسعى إلى افتتاح نقاط بيع جديدة في المدن الفاخرة في العالم، وقد جعلنا ميلانو أولويتنا نظرا إلى أنها واحدة من عواصم الموضة الأساسية وأردنا ابتكار مفهوم جديد للبيع في هذا الموقع، فافتتحنا متجر Baccarat الأول الذي يتضمن مكاناً مخصّصاً للفطور وصالة جلوس في فناء جميل في شارع Via Monte Napoleone.



ويمزج موقعنا الجديد بين التقاليد الإيطالية والتراث الجميل، فضلا عن كونه عصريّا وساحرا... لقد كان إيجاد هذا الموقع أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلي، لذا أشعر بسعادة كبيرة لأنّنا تمكنا من خلاله من ترجمة المفهوم الذي نفكّر فيه على أكمل وجه.



وأضفات: "أردنا أن يكون هذا المتجر مكانا تدلل المرأة نفسها فيه، كما أننا نقدّم لها في نهاية زيارتها هدية من الكريستال الفاخر تأتي مغلفة في صندوق أحمر ساحر. فكرنا في مكان مريح وجميل في آن، يشمل بقعة لتناول الفطور الخفيف وصالة جلوس. وبالتالي، يمكن لزبوناتنا التسامر واحتساء كوب من القهوة أو العصير أو الشاي خلال فترة بعد الظهر أو حتى تناول طبق شهي قبل العشاء، ثمّ اكتشاف منتجاتنا من خلال معروضات Art de la table".



