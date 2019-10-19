مجموعة الفنادق الفاخرة روكو فورتيه تستعد لتوسعات كبيرة

أنسامد - 19 أكتوبر/ تشرين الأول - تستعد مجموعة الفنادق الفخمة روكو فورتي ، التي تملك شركة براون في لندن وفندق روسي في روما ، لأكبر توسع لها حتى الآن في إشارة إلى مرونة سوق الرفاهية في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.



وقال روكو فورتيه ، الذي أسس مجموعة الفنادق في عام 1996 ، إنه يريد أن تتراوح ما بين 25 إلى 30 عقارا موزعة حول المدن الأوروبية الكبرى في غضون ثلاث إلى خمس سنوات ، مقارنةً بـ 14 فندقا الحالية.



وأشار ستكون معظم العقارات الجديدة في إيطاليا ، حيث يكون العرض منخفضا بسبب تعقيد ممارسة الأعمال التجارية.



يعتزم السير روكو ، ابن رجل الأعمال الاسكتلندي الإيطالي تشارلز فورتي ، الذي تملك شركته علامات تجارية مثل ليتل شيف و ترافيلودج ، افتتاح أربعة فنادق في إيطاليا العام القادم وواحد في الصين.



تنتقل الشركة أيضا إلى أماكن تأجير طويلة الأجل في محاولة للاستفادة من السوق المتنامية للمسافرين الذين يبحثون عن مزيد من الاستقلال مما يسمح به الفندق التقليدي.



