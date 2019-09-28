مازيراتي تخصص 1.8 مليار دولار لإنتاجها في إيطاليا

أنسامد 28 سبتمبر /أيلول - أعلنت شركة تصنيع السيارات الفارهة مازيراتي اليوم الخميس أنها تعتزم استثمار 1.6 مليار يورو، أي ما يعادل (1.8 مليار دولار) في إطار تعزيز إنتاجها الإيطالي بسيارة رياضية جديدة متعددة الاستخدامات إضافة إلى إطلاق نسخة هجين من سيارتها الناجحة "غيبلي".



وتعتمد مازيراتي-المملوكة لمجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبايلز" والتي تعاني من تراجع في المبيعات- على حملات إطلاق منتجاتها الرئيسية في تعافي مبيعاتها بعد عدة أرباع شهدت تدنيا للمبيعات وتقلصا في أسهم الموزعين، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد بريس".



الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار يورو تأتي كجزء من حزمة تبلغ قيمتها 5 مليارات أعلنت مجموعة فيات كرايسلر العام الماضي تخصيصها لإيطاليا، على مدار الأعوام 2019- 2021. سوف يبدأ إنتاج السيارة الهجين غيبلي العام المقبل في تورينو.



وأكدت مازيراتي أيضا أنها تعتزم إنتاج سيارة رياضية قوية جديدة في مودينا، مقر الشركة في شمال إيطاليا، وسيارة متعددة الاستخدامات في كاسينو جنوبي روما.



وسوف يكشف الستار عن السيارة الرياضية خلال الشهور الستة الأولى من العام المقبل حسبما أفاد ناطق باسم الشركة.



وقالت مازيراتي إنها "تعزز أهمية تواجدها في إيطاليا" كمركز إنتاجها.



وتم تخصيص استثمارات بقيمة 800 مليون يورو لكاسينو، حيث تعتزم المجموعة فتح خط إنتاج جديد العام المقبل وفي تورينو حيث سوف تعتزم الشركة إنتاج نسخا محدثة من طرازيها "غراند تورينو" و"غراند كابريو".



وبشكل إجمالي تخطط المجموعة لإطلاق عشر سيارات جديدة بين عامي 2020 و2023