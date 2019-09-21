برادا تفكر بالأناقة والناس أكثر من الموضة" "

أنسامد - 21 سبتمبر /آيلول - قالت موتشيا برادا يوم الأربعاء الماضي إنها حاولت أن تفكر "بالأناقة والناس أكثر من الموضة" عند التفكير في مجموعة ملابسها لربيع وصيف 2020 التي ظهرت لأول مرة في معارض ميلانو.



كانت النتيجة التي شوهدت على المنصة عبارة عن مجموعة من القطع التي تم تخيلها كنماذج ، بما في ذلك قميص بولو نحيف ، فستان رومانسي طويل وتنورة مطرزة.كانت الملابس بسيطة على ما يبدو ويمكن خلطها ومطابقتها مع حرية الأسلوبية التي تميز الفرق بين الموضة والأناقة.



كان قميص بولو مضلعا باللون الرمادي على غرار تنورة الشاش في جو بسيط ولكن يمكن أن تضيء بريق المساء مع تنورة جلدية.



لمسة بسيطة ، مثل نمط السرخس المطرزة ، أعطت لمسة فريدة لفستان بسيط.



شملت مجموعة برادا المواد الأساسية لفصل الربيع والصيف المقبل أيضا تنورة طويلة جميلة ، وقميصا أسود وبدلة مخملية.



