العلامة التجارية الراقية HOGANتفتح لأول مرة في الفلبين

أنسامد - 17 سبتمبر / أيلول- من المقرر أن تفتتح HOGAN ، العلامة التجارية الراقية للملابس الكاجوال في إيطاليا ، متجرها الرائد في الفلبين في أكتوبر في Luxe Duty Free in Mall of Asia Complex ، في مدينة باساي.



وقال فيسينتي بيلاجيو أ. أنغالا ، الرئيس التنفيذي للعمليات "يشرفنا للغاية أن نرحب بهوجان في عرضنا الفخم".



وأضاف: "لقد تم تطوير Luxe Duty Free لتضم أكثر عروض السفر بالتجزئة رقيا في البلاد من خلال أجواءها الفخمة من أجل الجمال والأناقة والعلامات التجارية الفاخرة." يستضيف منفذ DFP الرئيسي عددا من العلامات التجارية الكبرى للأزياء ، وهي Hugo Boss و Furla و Coach و Longchamp و Kate Spade و Michael Kors ، من بين آخرين.



وقال سوه هي بارك ، رئيس قسم المبيعات في شركة آسيا باسيفيك ، تودز جروب: "إنها بالتأكيد مناسبة هامة بالنسبة لهوغان لافتتاح أول متجر لبيع التجزئة في السفر في متجر لوكس ديوتي فري".



وأضافت: "نحن فخورون بأننا نخدم المسافرين الدوليين وعملاء Luxe مع الأحذية "صنع في إيطاليا" ، مما يجعل سفرهم رائعا ومريحا".

