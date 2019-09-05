انسامد - 5 سبتمبر - ايلول - ظهرت سيارة فيراري F8 تريبوتو الجديدة كلياً على الانترنت قبل أيام معدودة من إطلاقها الرسمي المقرر أن يتم ضمن فعاليات معرض جنيف للسيارات 2019 في سويسرا .



تعتبر سيارة فيراري اف 8 تريبوتو - Ferrari F8 Tributo الجديدة النسخة المحدثة من طراز فيراري 488 جي تي بي - Ferrari 488 GTB التي سبق وجربنا قيادة ، كما أن سيارة F8 تريبوتو الجديدة هذه تعتبر في الوقت الراهن أسرع سيارة فيراري مزودة بمحرك وسطي.



تعتمد سيارة فيراري F8 تريبوتو الجديدة على نفس شاصي شقيقتها فيراري 488 جي تي بي ، ولكنها حصلت على قدر إضافي من الديناميكية الهوائية بنسبة 10% أكثر من سيارة 488 GTB ، لتحصل أجدد سيارات فيراري 2020 على قدر إضافي من الديناميكية الهعوائية من خلال فتحات التهوية ، وتعديلات على الخطوط الموجودة على الغطاء الأمامي ، كما حصلت على مصابيح جديدة مع أضواء LED بالتأكيد وزودت بصادمين أمامي وخلفي جديدين يوفران فتحات تهوية محسنة ، وزودت السيارة من الخلف بمصابيح دائرية التصميم بشكل مزدوج على كل جانب وجناح خلفي مدمج ومخرجين للعادم مع مشتت هواء جديد وهناك لمسات خاصة على الزجاج الخلفي لسيارة فيراري F8 تريبوتو .



ميكانيكياً تعتمد سيارة فيراري F8 تريبوتو 2020 الجديدة على محرك وسطي V8 سعة 3.9 لتر مع شاحن توربيني مزدوج مماثل للمستخدم في سيارة فيراري 488 GTB ولكن تم تحسينه ليصدر منه قوة 710 حصان (720 حصان اوروبي PS) و 770 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيك من 7 سرعات ثنائي التعشيق مماثل للمستخدم في سيارة فيراري 488 بيستا التي سبق وجرب قيادتها زميلنا صهيب شعشاعة ضمن برنامج تغطية خاصة .



وتتسارع أجدد سيارات فيراري الخارقة ، التي يبلغ وزنها 1,330 كيلوغرام بدون إحتساب السوائل ، من 0 إلى 100 كم/س في 2.9 ثانية ، ومن 0 إلى 200 كم/س في 7.8 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 340 كم/س .

