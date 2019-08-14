برنامج سياحي للنساء فقط مدته خمس عطلات ويك اند في أورونزو

أنسامد - 14 أغسطس / آب - من المقرر أن يبدأ برنامج مدته خمس عطلات نهاية الأسبوع ويتضمن 40 حدثا مخصصا للنساء بعنوان دولوميتي "Dolomitike" ، ويعقد في 31 أغسطس في مدينة أورونزو دي كادوري Auronzo di Cadore ويستمر حتى 29 سبتمبر.



وينظم هذا الحدث الذي يحمل عنوان "Dolomitike - The Women's Mountain" في مدينة أورونزو دي كادوري، بالتعاون مع اتحاد السياحة Tre Cime Dolomites ووكالة E20. يشتمل البرنامج على حوالي 20 جمعية إقليمية توفر سلسلة من الأنشطة الرياضية والثقافية والمسارحية المخصصة بالكامل للنساء عبر الحدث الذي يستمر خمسة أسابيع.



سيقام قلب البرنامج في قرية Dolomitike ، التي أقيمت في حلبة Palaghiaccio للجليد في مدينة Auronzo di Cadore ، والتي لن تكون نقطة انطلاق ومقرا للعديد من الأحداث فحسب، بل ستكون أيضا مساحة مفتوحة للجمهور لمنح الجميع فرصة لتجربة أجواء Dolomitike.



تتميز أجندة الأحداث - التي يمكن العثور عليها عبر الإنترنت على www.dolomitike.com - بحدث رئيسي في كل عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة إلى الأحد)، مع الأحداث الجانبية الأخرى حولها في مواقع مختلفة من مدينة أورورنزو.



