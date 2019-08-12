ايطاليا:النوم تحت النجوم في أجمل غرف الفقاعات

انسامد - 12 اغسطس - اب - الان في ايطاليا يمكنك النوم وسط الطبيعة دون التخلي عن وسائل الراحة كما لو كنت مقيما في غرفة فندق ، وربما 5 نجوم. إن أحدث تطور لـموقع جلامبينج الخاص بالاعداد للمخيمات وهو موقع يخدم أولئك الذين يرغبون في التخييم في الهواء الطلق ولكن بطريقة راقية و مريحة هو اختراع الفقاعات الشفافة المستقبلية الموجودة في أجمل الأماكن على الكوكب ، حيث يمكنك الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الخلابة والاستماع إلى صوت البحر أو الغابات. نعم ، لأنه حتى لو كانت هذه الظاهرة حديثة العهد ، فقد انتشرت بسرعة البرق في كافة ارجاء الكرة الأرضية ، وفي الآونة الأخيرة أيضًا في إيطاليا حيث لا يزال العرض محدودًا في الوقت الحالي ولكنه مثير جدًا للاهتمام. من ايرلندا الشمالية و بيرو إلى موريشيوس عبر بحيرة ماجوري ، تجد "الفقاعات" الأكثر طلبًا في العالم.



اما عن غرف الفقاعات في ايطاليا فهي موجودة في ريليه دي سيزاري - بحيرة ماجوري بالاضافة الي فقاعة تحت النجوم في مونتيبولسيانو و ايضا في لا كازا دي نوني - فيرمو دي فيلاري و اخيرا الفقاعة الخضراء في ميسينا .

