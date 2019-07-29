عربات الخيول الايطالية في الحدائق فقط

انسامد - 29 يوليو - تموز - اعلنت حركة فايف ستارز المعارضة إن العربات التي تجرها الخيول في روما ستقتصر على حدائق العاصمة الإيطالية فقط.



وفقا لهذا المبدأ الذي اقرته لجنة النقل في مجلس النواب الايطالي و الذي سيتم طرحه للمناقشات العامة لاقراره نهائيا ستختفي العربات السياحية الشهيرة من شوارع روما .



وقال رئيس لجنة البيئة في روما دانييلي دياكو ان "من بين الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء هو تجنيب"الخيول للمعاناة بالسير في الشوارع مع السيارات و تعريضها للمخاطر.



وقال: "سيكون من الممكن لسائقي العربات التي تجرها الخيول تبديل الوظائف والتقدم للحصول على تراخيص لقيادة سيارات الأجرة." و لكن نظرًا لأنه لن يتم ادخال عربات جديدة تجرها الخيول فمن المحتمل ان تختفي تلك العربات إذا تقدم جميع السائقين الـ 32 ليصبحوا سائقي سيارات الأجرة.



من ناحية اخري فان جماعات حقوق الحيوان تعاني من الكثير من التوتر والضغوط خاصة فيما يتعلق بمعاناة الخيول من السير على شوارع روما المرصوفة بالحصى.



