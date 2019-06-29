معرض Bulgari Heritage لمجوهرات بولغاري التراثية

أنسامد - 29 يونيو /حزيران - يفتتح يوم الأربعاءالقادم معرض لأجمل مجوهرات بولغاري من مجموعة" تراث بولغاري Bulgari Heritage "، بما في ذلك تلك التي تنتمي إليها وإرتدهاالممثلات في فترة "دولسي فيتا" الشهيرة في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، وسيكون متاحا أمام الجمهور في موقعين للمتحف في روما.



يقام المعرض - "بلغاري: التاريخ والحلم" - في قلعة سانت أنجيلو Castel Sant'Angelo وقصر فينيسيا Palazzo Venezia حتى 3 نوفمبر، والذي أسسه مدير متاحف منطقة لاتسيو، إديث غابرييلي ، بالتعاون مع بولغاري.



تم اختيار المجوهرات في المعرض ، والتي يتم عرض بعضها على الجمهور للمرة الأولى، من قبل لجنة خبراء مكونة من فرانشيسكو بينينو من Scuola Normale Superiore في بيزا ؛ كيارا أوتافيانو ، مؤرخ وعلم اجتماع متخصص في الاتصالات الجماهيرية ومنسق المعرض ؛ دانييلا لويجيا كاليوتي من جامعة نابولي فيديريكو الثانية ؛ وإيمانويلا سكاربيليني من جامعة ميلانو.



تم تطوير الموضوعات المتعلقة بأسلوب وإبداع بولغاري بواسطة لوسيا بوسكايني ، العلامة التجارية بولغاري ومنسقة التراث.



بالإضافة إلى المجوهرات ، يشتمل المعرض على مستندات أرشيفية وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو قديمة تغطي أكثر من 100 عام في تاريخ العلامة التجارية التي أنشأتها Sotirio Bulgari ، وهي صائغ موهوب جاء إلى روما من اليونان في عام 1884 كما يشتمل المعرض على قطع الأزياء الراقية من مجموعة خاصة من جامع الأزياء سيسيليا ماتيوتشي لافاريني ، والتي تظهر اتجاهات الموضة من مختلف الفترات المعروضة. تشمل المجوهرات الموجودة في المعرض قطعا تنتمي إليها وكانت ترتديها ممثلات مثل إليزابيث تايلور وجينا لولوبريجيدا وإنجريد بيرجمان وآنا ماجناني وأودري هيبورن ، كدليل على جاذبية العلامة التجارية الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وهي فترة حرجة لإعادة الإعمار في روما وإيطاليا عموما.



