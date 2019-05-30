DIMENSIONE GATTO فندق القطط الفاخر في ميلان

أنسامد - 30 مايو/ ايار - "ديمنسيوني جاتو"" DIMENSIONE GATTO Cat Luxury Hotel فندق القطط الفاخر في ميلان، حيث يتم الترحيب بها في أحد الأماكن المصممة خصيصا لها، وهناك سيتجد القطط كل ما تحتاج إليه من الأمان والراحة في الوقت الذي تحتاج إليه، وعندما يدفعها الفضول بعيدا، سيكون لديها 580 متر مكعب لتفعل ما تشاء:تلهو، تستريح، تعيد إكتشاف غرائزها الخاصة، تعقد صداقات جديدة، تختار بين الأطعمة ذات الجودة العالية، بجانب أيضا المحافظة على قوامها والحصول على بعض الخصوصية.



وفي تصريحات خاصة ل "أنسامد أند جالف" قالت Annalisa Mantovanelli مالكة الفندق، أن إقامة القط أو القطة تتكلف 140 يورو في الأسبوع أي 20 يورو في اليوم، مشيرة أن فندق DIMENSIONE GATTO Cat Luxury Hotel يقدم الخدمات الفاخرة كل يوم للقطط النزيلة : - الاستحمام والتجميل: سنحرص على تنظيف القطط بعناية وبالطريقةالتي ستحبها أثناء الإقامة.



-نافورة مياه الشرب :القطط لديها دائما مياه عذبة مؤكسدة تحت تصرفها.



- صالة الألعاب الرياضية : سلسلة من الألعاب، ألعاب معلقة وجدران التسلق للاستخدام الحصري لأصدقائنا الكرام للبقاء في لياقتهم.



- نباتات : القطط لديها مجموعة متنوعة من النباتات الطبية تتكيف مع سلامتهم النفسية الجسدية.



- الموسيقى : تغمر الألحان البيطرية المعتمدة المساحات وتساعد على جعل قطتك هادئا ومريحا.



-الحمام : يتم حجز عدد كاف من صناديق النظافة لتلبية احتياجاتهم الشخصية، مما يضمن الراحة والنظافة. المادة المستخدمة هي من أصل نباتي حصريا، قابلة للتحلل الحيوي وسماد، لينة وممتعة للمس، دون غبار ودون تأثير بيئي. - مطعم : المطعم متاح للقطط، يقدم المقرمشات ذات جودة عالية والحبوب (مناسبة للقطط التي تمارس الرياضة بشكل طبيعي وتتطلب المزيد من الطاقة المتدرجة والمتواصلة) أو بدون الحبوب وفي أربعة نكهات مختلفة. تقدم كل يوم الأطعمة الرطبة على أساس المكونات الطبيعية بنسبة 100 ٪ والمواد الخام من نفس الجودة مثل تلك المستخدمة للاستهلاك البشري. وجميع المواد الغذائية المستخدمة من قبل Dimensione Gatto - Cat Luxury Hotel هي طبيعية تماما وخالية من الكائنات المعدلة وراثيا.



- فيديو : سنرسل فيديو وصور القطة لأصحابها بالنسبة لأولئك الذين يطلبون ذلك، وسيتم توفير كلمة مرور مؤقتة للوصول إلى كاميرات الويب.



- السلامة : تجهيز المساحات والنوافذ المفتوحة بشبكات أمان معززة للسماح للقطط بالاستمتاع بالهواء النقي في الأيام الأكثر دفئا حتى يستريحوا بسهولة أكبر.



-الأطباء البيطريون الموثوق بهم : للتعامل مع حالات الطوارئ ، يعتمد الفندق على فريق من المحترفين المتاحين على مدار 24 ساعة في اليوم.



كل هذه الخدمات تقدم إلى القطط بلإلضافة أيضا إلى: - تاكسي القطط : ستقوم إحدى سياراتنا بالتقاط أو نقل القط إلى المنزل إذا كنت في حاجة إليه.



- نباتات باخ : إذا اعتقدت أن ذلك مناسب، فستكون الدكتورة سوزانا فاليريا سعيدة بمقابلة قطك لتقييم الوضع العام وإعداد مزيج مخصص لمساعدته في العثور على الصفاء ومرافقته في رحلته.



- إختبار سناب : إذا لم يقم قطك بإجراء اختبار SNAP ، فيمكنه القيام بذلك في العيادة البيطرية للدكتور نزاري، وإذا كنت ترغب في ذلك، فسوف نقوم يتحديد موعد لك قبل بضعة أيام من إقامتك.



- التجميل الاحترافي : للقطط الأكثر تطلبا، تتوفر خدمة التجميل المهني. قبل نهاية الإقامة، سوف نأخذ القطط إلى خبراء التجميل والنظافة الموثوق بهم، وسندخلهم في أيدي الخبراء المتخصصين.



- رسم وتصوير القطط :يقدم PalaN مواهبه الفنية لتصوير ضيوف المبنى ودمج البشر في عالمه الفني السحري.



في الصورة: قطة تجلس على سريرها في غرفتها في الفندق وحولها ألعابها.

