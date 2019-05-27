برادا لن تسيخدم الفراء في ملابسها

أنسامد - 27 مايو /ايار - قالت دار الأزياءالإيطالية برادا إن ملابسها ستصبح خالية من الفراء ابتداء من مجموعات النساء لربيع / صيف 2020، ومنذ ذلك الحين ، لن يتم استخدام فراء الحيوانات لتصنيع منتجات جديدة.



تم الإعلان عن قرار دار الأزياء الإيطالية جنبا إلى جنب مع تحالف Free Fur Alliance (FFA) ، الذي يضم أكثر من 50 مؤسسة في أكثر من 40 دولة.



وقالت برادا إن القرار كان "ثمرة حوار إيجابي بين المجموعة و FFA ورابطة مكافحة التشريح (LAV) وجمعية الرفق بالحيوان في الولايات المتحدة. وقالت موتشيا برادا إنه كان علامة فارقة مهمة.



"إن البحث عن مواد بديلة وتطويرها سيمكن الشركة من استكشاف آفاق جديدة للإبداع والاستجابة في الوقت نفسه لمتطلبات المنتجات الأكثر مسؤولية".



برادا هي الأحدث في سلسلة طويلة من مجموعات الأزياء التي لا تحتاج إلى الفراء.ومن بين الشركات الأخرى جورجيو أرماني وفيرساتشي وبربري ومايكل كورس ورالف لورين وغوتشي ، بالإضافة إلى رواد ستيلا مكارتني وفيفيين ويستوود.



