أول سيارة كهربائية فاخرة فى العالم تم صنعها في إيطاليا

أنسامد - 27 إبريل /نيسان - عرض مؤخراً بالمعرض الدولى للسيارات بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أغلى سيارة كهربائية فى العالم ، حيث تبلغ قيمة السيارة التى تصل سرعتها لـ60 ميلاً فى الساعة (100 كم / ساعة)، حوالى 2 مليون جنية استرلينى أي ما يعادل 205 مليون دولار.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فإن طراز السيارة هو Pininfarina Battista ، وتمكن مصمميها من رفع سرعتها لتصبح 217 ميلاً فى الساعة (350 كم / ساعة)، كما يتم تغذية محركاتها الكهربائية ببطارية 120 كيلو وات فى الساعة.مع قدرة مذهلة تبلغ 1900 حصان.



ويقول مصمموها إن سيارة Battista ستكون أول سيارة كهربائية فاخرة فى العالم وأقوى سيارة قانونية تم تصميمها وصنعها على الإطلاق فى إيطاليا ، عندما تدخل مرحلة الإنتاج العام المقبل.



وستكون هذه السيارة مخصصة للأثرياء فى العالم، ففى الوقت الذى يتم فيه إلقاء اللوم على سيارات البنزين والديزل بسبب التلوث ونوعية الهواء الرديئة، ستوفر مزيجًا من السرعة مع الاستدامة، والرفاهية دون الشعور بالذنب.



وسوف يتم إنتاج 150 سيارة فقط، منها 50 سيارة مخصصة للولايات المتحدة - نصف هذا العدد محجوز بالفعل من قبل العملاء المتحمسين - و50 سيارة مخصصة لكل من أوروبا وآسيا، ومن المتوقع التسليم فى عام 2020. وتم عرض ثلاثة إصدارات من السيارة التى تتميز بأبواب على شكل جناح فراشة، على غرار Mclaren 720S، فى أول معرض رئيسى للسيارات فى أوروبا فى جنيف بسويسرا ومرة أخرى فى نيويورك هذا الأسبوع.



