أنسامد - 6 أبريل /نيسان - قالت مجموعة فيدرالبيرجي الفندقية Federalberghi hotel group يوم الجمعة إن حوالي 11 مليون إيطالي قضوا عطلة تزلج بين يناير ومارس ، بزيادة قدرها 4.3٪ في عام 2018 ، عندما كان الرقم 10.5 مليون.



وأضافت أن هذا العام 7.8 مليون شخص بالغ و 3.2 مليون طفل قضوا عطلة تزلج.



نتج عن ذلك إجمالي مبيعات بلغ 8.2 مليار يورو ، بزيادة 11.9 ٪ عن 7.38 يورو في 2018.



من هذا ، جاء 4.6 مليار يورو من ما يسمى بـ "الأسابيع البيضاء" من عطلات التزلج الطويلة ، و 2.7 مليار يورو من العطلات الأسبوعية في الثلج.



