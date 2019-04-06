أنسامد - 6 أبريل /نيسان - قالت مجموعة فيدرالبيرجي الفندقية
Federalberghi hotel group يوم الجمعة إن حوالي 11 مليون إيطالي
قضوا عطلة تزلج بين يناير ومارس ، بزيادة قدرها 4.3٪ في عام 2018 ،
عندما كان الرقم 10.5 مليون.
وأضافت أن هذا العام 7.8 مليون شخص بالغ و 3.2 مليون طفل قضوا
عطلة تزلج.
نتج عن ذلك إجمالي مبيعات بلغ 8.2 مليار يورو ، بزيادة 11.9 ٪ عن
7.38 يورو في 2018.
من هذا ، جاء 4.6 مليار يورو من ما يسمى بـ "الأسابيع البيضاء" من
عطلات التزلج الطويلة ، و 2.7 مليار يورو من العطلات الأسبوعية في
الثلج.