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رفاهيّة - هندسة و تصميم
دوكاتي الإيطالية الفاخرة للدراجات النارية تفتتح في الهند
    أنسامد - 30 مارس /آذار -أطلقت شركة دوكاتي الإيطالية الفاخرة للدراجات النارية فرعها التاسع في الهند في حيدر أباد.

    تم إنشاء مرفق 3S الذي تبلغ مساحته 10300 قدم مربع في حيدر أباد بواسطة S and S AutoNation في تلال بانجارا.

    تم تجهيز الوكالة بمرافق 3S- المبيعات والخدمة وقطع الغيار ، وسوف تلبي أيضًا مجموعة كاملة من الدراجات النارية دوكاتي التي تضم جميع طرازات واحد وثلاثين عبر سبع عائلات مختلفة تتراوح بين Monster الشهير إلى Diavel ، عائلة Multistrada و Hypermotard متعددة الاستخدامات ، رياضة SuperSport و Panigale للدراجات الرياضية بما في ذلك Panigale V4 و V4 R.

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