دوكاتي الإيطالية الفاخرة للدراجات النارية تفتتح في الهند

أنسامد - 30 مارس /آذار -أطلقت شركة دوكاتي الإيطالية الفاخرة للدراجات النارية فرعها التاسع في الهند في حيدر أباد.



تم إنشاء مرفق 3S الذي تبلغ مساحته 10300 قدم مربع في حيدر أباد بواسطة S and S AutoNation في تلال بانجارا.



تم تجهيز الوكالة بمرافق 3S- المبيعات والخدمة وقطع الغيار ، وسوف تلبي أيضًا مجموعة كاملة من الدراجات النارية دوكاتي التي تضم جميع طرازات واحد وثلاثين عبر سبع عائلات مختلفة تتراوح بين Monster الشهير إلى Diavel ، عائلة Multistrada و Hypermotard متعددة الاستخدامات ، رياضة SuperSport و Panigale للدراجات الرياضية بما في ذلك Panigale V4 و V4 R.



