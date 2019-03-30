دوكاتي الإيطالية الفاخرة للدراجات النارية تفتتح في الهند

أنسامد - 30 مارس /آذار -أطلقت شركة دوكاتي الإيطالية الفاخرة
للدراجات النارية فرعها التاسع في الهند في حيدر أباد.
تم إنشاء مرفق 3S الذي تبلغ مساحته 10300 قدم مربع في حيدر أباد
بواسطة S and S AutoNation في تلال بانجارا.
تم تجهيز الوكالة بمرافق 3S- المبيعات والخدمة وقطع الغيار ، وسوف
تلبي أيضًا مجموعة كاملة من الدراجات النارية دوكاتي التي تضم جميع
طرازات واحد وثلاثين عبر سبع عائلات مختلفة تتراوح بين Monster
الشهير إلى Diavel ، عائلة Multistrada و Hypermotard متعددة
الاستخدامات ، رياضة SuperSport و Panigale للدراجات الرياضية بما
في ذلك Panigale V4 و V4 R.