أرماني يصمم زي فريق كرة القدم

أنسامد - 20 مارس /آذار - صمم جورجيو أرماني الزي الرسمي لمنتخب إيطاليا لكرة القدم للرجال والسيدات وفريق تحت 21 سنة بموجب اتفاق مدته أربع سنوات مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) الذي أعلن عنه يوم الاثنين.



وقد صمم عميد الأزياء الإيطالية زي فريق إيطاليا لدورة الألعاب الأولمبية 2012 و 2016 وهذا الزي الموحد من أرماني هو ماركة "إمبوريو أرماني".



وقال روبرتو مانشيني مدرب المنتخب الوطني - الذي كان يرتدي الزي الرسمي الجديد والذي يتضمن بالفعل بدلة وقميصا ومعطفا بداخله إكسسواراته بما في ذلك النظارات الشمسية - "سنكون بالتأكيد أنيقين، فلنأمل أن نفوز أيضا".



