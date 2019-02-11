سيارة "فيات 500" الإيطالية تدخل متحف "موما" في نيويورك

أنسامد - 11 فبراير / شباط/ - أعلن متحف الفن الحديث في مدينة نيويورك الأمريكية، إضافته سيارة فيات الكلاسيكية 500 F لمجموعة مقتنياته القيمة التي تضم عددا كبيرا من أبرز التحف في مختلف المجالات.



وسيكون موديل 500 F الكلاسيكي من فيات التحفة الرئيسية لمعرض التصميمات المميزة الذي سينظمه المتحف في دورته المقبلة، وذلك لقيمة الموديل التاريخية.



إضافة متحف الفن الحديث، موديل 500 F، جاءت بهدف مشاركته في المعرض الذي ينظمه المتحف بعنوان "معرض التصميمات المميزة"، والذي تبدأ فعالياته في 10 فبراير/شباط حتى 27 مايو/أيار من عام 2019.



دخلت سيارة "فيات 500" الإيطالية الشهيرة إلى متحف الفن الحديث "موما" الكبير في نيويورك، بمناسبة مرور 60 عاما على طرحها للمرة الأولى في الأسواق.



