مطار الملك فهد يقدم خدمات برفاهية مُذهلة للمسافرين

أنسامد - 29 يناير/ كانون الثاني/ - كشفت شركة مطارات الدمام، عن خطتها لتوفير خدمة مقصورات النوم وكراسي الاسترخاء، للمسافرين في مطار الملك فهد الدولي في المستقبل القريب. وقالت الشركة في بيان لها: « قريباً مقصورات النوم وكراسي الإسترخاء في مطار الملك فهد الدولي»، ونشرت مجموعة من اللقطات للخدمات التي سوف توفرها لمسافري المطار، من مقصورات النوم وكراسي الاسترخاء الجدير بالذكر أن شركة مطارات الدمام، وشركائها في مطار الملك فهد الدولي، كانوا قد احتفلوا مؤخرًا بتحقيق المركز الثاني على العالم، في دقة مواعيد الرحلات للمطارات المتوسطة، بحضور قادة وممثلي القطاعات الحكومية وشركات الطيران.



