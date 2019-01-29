Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رفاهيّة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رفاهيّة - هندسة و تصميم
مطار الملك فهد يقدم خدمات برفاهية مُذهلة للمسافرين
مقصورات النوم وكراسي الإسترخاء
    أنسامد - 29 يناير/ كانون الثاني/ - كشفت شركة مطارات الدمام، عن خطتها لتوفير خدمة مقصورات النوم وكراسي الاسترخاء، للمسافرين في مطار الملك فهد الدولي في المستقبل القريب. وقالت الشركة في بيان لها: « قريباً مقصورات النوم وكراسي الإسترخاء في مطار الملك فهد الدولي»، ونشرت مجموعة من اللقطات للخدمات التي سوف توفرها لمسافري المطار، من مقصورات النوم وكراسي الاسترخاء الجدير بالذكر أن شركة مطارات الدمام، وشركائها في مطار الملك فهد الدولي، كانوا قد احتفلوا مؤخرًا بتحقيق المركز الثاني على العالم، في دقة مواعيد الرحلات للمطارات المتوسطة، بحضور قادة وممثلي القطاعات الحكومية وشركات الطيران.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    سوريا مهددة إسرانيل: كفا هجمات وإلا سنضرب تل أبيب

    ألبوم الصور