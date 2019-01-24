من نافورة دبي، إطلاق ساعة كارتييه سانتوس الفاخر

أنسامد - 24 يناير /كانون الثاني/ - خلال مهرجان دبي للتسوق، سيتم تجهيز نافورة دبي بتركيب خاص من وحي عالم الطيران، للاحتفال بساعة كارتييه سانتوس الجديدة، وهي أحدث صيحات "كارتييه"، العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة، تقديراً منها للطيار البرازيلي الشهير "ألبيرتو سانتوس دومون". سيتمكن الزوار من استكشاف التركيب الضخم المستوحى من إحدى طائراته الشهيرة، ومعرفة المزيد عن ميزات هذه الساعة الجديدة من خلال المعرض الفريد. كما ستوفر هذه التجربة، متعددة الحواس، فرصة التعرف أكثر على دومون، الرائد في عالم الطيران، والذي أدى بحثه عن ساعة جيب موثوقة إلى تطوير أول ساعة يد للرجال من كارتييه في عام 1904. وتُعد زيارة هذا المعرض ضرورة لا غنى عنها خاصة لهواة الساعات والمجوهرات أثناء التسوق خلال مهرجان دبي للتسوق.



