انطلاق الجولة الاربعين من معرض سيجيب

انسامد - 21 يناير - كانون ثاني - اتم معرض سيجيب عامه الأربعين ، هو حدث مخصص حصريًا للمشغلين المحترفين المتميزين الذين يتوقعون الاتجاهات والابتكار في سلاسل التوريد في كافة المجالات بدئا من الشوكولا و مرورا بالقهوة و الايس كريم ووصولا الي الاعمال اليدوية.



يقام المعرض الذي يستمر من 19 الي 23 ينايرعلي مساحة129000 متر مربع من أفضل ما تقدمه الساحة الدولية من حيث المواد الخام والمكونات والتقنيات والمعدات والمفروشات والخدمات.



هذا هو المكان الذي يكافئ أفضل المنتجات في العالم ، ويقدم أشكالًا جديدة ، ويطور التواصل العالمي ويعزز نمو الشركات والمشغلين المحترفين في كافة المجالات